تشكيل نوتنجهام فورست أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن نوتنجهام فورست عن تشكيلته الأساسية لمواجهة مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيتي جراوند.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:
حراسة المرمى: سيلس.
خط الدفاع: موريلو - ويليامز - أندرسون - ميلينكوفيتش - آينا.
خط الوسط :جيبس وايت - هودسون أودوي - دومينغيز.
خط الهجوم: وود - إيلانجا.
البدلاء
هينيسي - موراتو - سانغاري - أونيي - مورينو - جوتا - ييتس - دانيلو - بولي
يدخل نوتنجهام فورست المباراة ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب في ظل الصراع على تحسين مركزه في جدول الترتيب.