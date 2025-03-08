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السبت 08 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل نوتنجهام فورست أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست
نوتنجهام فورست
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أعلن نوتنجهام فورست عن تشكيلته الأساسية لمواجهة مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيتي جراوند.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى: سيلس.

خط الدفاع: موريلو - ويليامز - أندرسون - ميلينكوفيتش - آينا.

خط الوسط :جيبس وايت - هودسون أودوي - دومينغيز.

خط الهجوم: وود - إيلانجا.

البدلاء

هينيسي - موراتو - سانغاري - أونيي - مورينو - جوتا - ييتس - دانيلو - بولي

يدخل نوتنجهام فورست المباراة ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب في ظل الصراع على تحسين مركزه في جدول الترتيب.

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