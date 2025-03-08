7 مصابين بقصف إسرائيلي على بيت حانون

السبت 08/مارس/2025 - 02:19 م

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية إصابة 7 فلسطينيين جراء قصف مسيرة إسرائيلية جرافة تقوم بإزالة الركام في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,453 شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها - بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,860 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء (6 شهداء جدد بقصف الاحتلال، وانتشال جثمان شهيد)، و8 إصابات خلال الساعات الـ48 الماضية.