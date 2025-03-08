القومي للمرأة يواصل فاعليات برنامج "تحويشة" في محافظة أسيوط

نظم المجلس القومي للمرأة 25 برنامجًا تدريبيًا بقرى ومراكز محافظة أسيوط مستهدفة 750 متدربة، امتدت على مدار يومين، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة".

تناولت التدريبات التعريف بالمجلس وأهدافه وأنشطته، بالإضافة إلى التعريف بالمشروع وأهداف الادخار والأهداف طويلة وقصيرة المدى، وكيفية وضع أهدافك في شيء منتج، وأولويات الصرف وشرح الميزانية البسيطة وطرق متابعتها، وكيفية التعامل مع المخاطر، وأهداف القروض، وكيفية حساب تكلفتها، ووسائل تجنب المديونية، وكيفية الادخار، وشرح الحقوق والمسؤوليات، ومعرفة الخدمات الرقمية.