رواد ناسا العالقون في الفضاء لمدة 9 أشهر على موعد للعودة إلى الأرض

أفادت وكالة ناسا، إن رواد الفضاء "العالقين" سيهبطون إلى الأرض في 16 مارس بعد وصول طاقم الإغاثة والمساعدة الخاص بهم، حيث أصبحا رائدا فضاء ناسا اللذان انطلقا في مهمة قصيرة إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضي والتي تحولت إلى إقامة ممتدة لمدة 9 أشهر، يعرفان متى سيعودان إلى الوطن.

وفقا لما ذكره موقع "space"، يعيش رواد الفضاء، الذين انطلقوا في اختبار الطيران علي متن المركبة الفضائية ستارلاينر في 5 يونيو، على متن محطة الفضاء الدولية "ISS" منذ ذلك الوقت بعد عودة كبسولتهم إلى الأرض بدونهم لمشكلات فيها.

منحت ناسا لطاقم الإغاثة بالإطلاق على SpaceX Dragon الأسبوع القادم ، مما يمهد لسهولة الوصول للأرض بعد فترة طويلة من الانتظار .

كان من المحتمل أن يكون رائدا فضاء ناسا بوتش ويلمور وسوني ويليامز ، يتواجد على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 10 أيام تقريبا، لكن المشكلات المتعلقة بمركبتهما الفضائية ستارلاينر أجبرت الوكالة على تأجيل عودتهما أثناء العمل على الأرض.

وفي النهاية، قررت ناسا إعادة ستارلاينر بدون طاقمها، وترك ويليامز وويلمور على متن محطة الفضاء الدولية في مهمة طويلة المدي ، والتي أخيرا أصبح لها نهاية.

وأوضح مسئولون في ناسا، إن رواد الفضاء سيعودون إلى الأرض في 16 مارس، حيث غادرت ستارلاينر محطة الفضاء بدون طاقم في سبتمبر الماضي، وبعد عدة أسابيع، انطلق رائد الفضاء في ناسا نيك هاج ورائد الفضاء في روسكوزموس ألكسندر جوربونوف في مهمة سبيس إكس كرو 9 مع مقعدين على متن مركبة الفضاء دراجون محجوزين لويليامز وويلمور خلال رحلة العودة، والتي كان من المقرر بالفعل أن تكون في فبراير، ولكن الآن سيعود الأربعة معا في 16 مارس.

ستطلق هذه الرحلة، المسماة Crew-10، أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في 12 مارس من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا في مهمة من المتوقع أن تستغرق حوالي ستة أشهر ، بينما ستعود من جديد بفريق رواد Crew-9 ، مع عودة رواد الفضاء السابقين من شركة بوينج ويليامز وويلمور.