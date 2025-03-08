ads
السبت 08 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. محمد كنو لاعب الهلال السعودي ضيف برنامج "رامز إيلون مصر"

محمد كنو لاعب الهلال
محمد كنو لاعب الهلال السعودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستضيف الفنان رامز جلال في برنامجه الرمضاني "رامز إيلون مصر"، اللاعب محمد كنو، نجم فريق الهلال السعودي، ضيفاً في حلقة اليوم، الذي يذاع يوميًا بعد الإفطار مباشرة علي قناة MBC مصر.

وشهد برومو برنامج "رامز إيلون مصر" مشاركة نخبة من النجوم في عالم الفن والرياضة، ومن أبرزهم: فيفي عبده، إلهام شاهين، أحمد العوضي، أحمد فهمي، نور النبوي، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، حسام حسن، ناصر منسي، دونجا، حسام حبيب، وغيرهم من المشاهير الذين تعرضوا لمقلب رامز الجريئة.

تقوم فكرة برنامج "رامز إيلون مصر" على إيهام الضيف بالمشاركة في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب العلمية يحمل اسم “جولدن تالنت”، ويضم البرنامج لجنة تحكيم تتكون من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال، على أن يحل الضيف كعضو رابع في لجنة التحكيم.

محمد كنو محمد كنو لاعب الهلال السعودي محمد كنو اليوم محمد كنو رامز إيلون مصر محمد كنو رامز جلال