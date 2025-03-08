اليوم.. محمد كنو لاعب الهلال السعودي ضيف برنامج "رامز إيلون مصر"

يستضيف الفنان رامز جلال في برنامجه الرمضاني "رامز إيلون مصر"، اللاعب محمد كنو، نجم فريق الهلال السعودي، ضيفاً في حلقة اليوم، الذي يذاع يوميًا بعد الإفطار مباشرة علي قناة MBC مصر.

وشهد برومو برنامج "رامز إيلون مصر" مشاركة نخبة من النجوم في عالم الفن والرياضة، ومن أبرزهم: فيفي عبده، إلهام شاهين، أحمد العوضي، أحمد فهمي، نور النبوي، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، حسام حسن، ناصر منسي، دونجا، حسام حبيب، وغيرهم من المشاهير الذين تعرضوا لمقلب رامز الجريئة.

تقوم فكرة برنامج "رامز إيلون مصر" على إيهام الضيف بالمشاركة في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب العلمية يحمل اسم “جولدن تالنت”، ويضم البرنامج لجنة تحكيم تتكون من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال، على أن يحل الضيف كعضو رابع في لجنة التحكيم.