رفع 33 ألف طن تراكمات قمامة ومخلفات في المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقرير جهود الإدارة العامة لشؤون البيئة بالديوان العام في رفع تراكمات القمامة من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة أنه خلال شهر فبراير الماضي تم الانتهاء من رفع أكثر من 33 ألف طن تراكمات قمامة ومخلفات، حيث تم رفع 2000 طن بنطاق حى شرق و 2960 طن تقريباً بنطاق حي غرب شبين الكوم، ورفع 700 طن قمامة من مقلب شبين الكوم، كما تم رفع 4560 طن مخلفات بمركز ومدينة قويسنا ، وكذا إزالة 2660 طن تقريبًا تراكمات قمامة بنطاق مركز ومدينة الباجور، 3030 طن في بركة السبع، وفي مركز ومدينة منوف تم رفع 5538 طن، فيما تم الانتهاء من رفع 4630 طن قمامة بمركز ومدينة تلا، بالإضافة إلى رفع 900 طن بمدينة سرس الليان، ورفع 1138 طن بمركز السادات، 4890 طن بنطاق مركز ومدينة أشمون.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.