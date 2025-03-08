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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف أسوان يشارك في التذكار الخامس لرحيل الأنبا صرابامون

ارشيف
ارشيف
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شارك الأنبا بيشوي، أسقف أسوان وتوابعها، في التذكار الخامس لرحيل مثلث الرحمات الأنبا صرابامون، رئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بمشاركة الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس الدير، ومجمع رهبانه.

وأقيمت المناسبة في الدير، حيث شارك الأنبا بيشوي في صلاة التمجيد وتطييب المزار الخاص بالأنبا صرابامون، وسط حضور آباء ورهبان الدير وعدد من المحبي.

يذكر أن الأنبا صرابامون كان أحد أبرز رؤساء دير الأنبا بيشوي، وعرف بحكمته ورعايته الروحية الفريدة، إلى جانب دوره الكبير في نهضة الدير وخدمته الواسعة طوال سنوات رئاسته.

الأنبا بيشوي بوادي النطرون الأنبا صرابامون الأنبا اغابيوس