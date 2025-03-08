أسقف أسوان يشارك في التذكار الخامس لرحيل الأنبا صرابامون

شارك الأنبا بيشوي، أسقف أسوان وتوابعها، في التذكار الخامس لرحيل مثلث الرحمات الأنبا صرابامون، رئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بمشاركة الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس الدير، ومجمع رهبانه.

وأقيمت المناسبة في الدير، حيث شارك الأنبا بيشوي في صلاة التمجيد وتطييب المزار الخاص بالأنبا صرابامون، وسط حضور آباء ورهبان الدير وعدد من المحبي.

يذكر أن الأنبا صرابامون كان أحد أبرز رؤساء دير الأنبا بيشوي، وعرف بحكمته ورعايته الروحية الفريدة، إلى جانب دوره الكبير في نهضة الدير وخدمته الواسعة طوال سنوات رئاسته.