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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين في جبلة

قوات الأمن السورية
قوات الأمن السورية
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رصد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، خليل هملو، نشوب اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين في مدينة جبلة السورية منذ فجر اليوم.

وأضاف المراسل، خلال تغطية حية، أن قوات الاحتلال قامت بمداهمة عدد من المنازل في بلدة جملة في ريف درعا جنوبي سوريا.

وأكد المراسل أن مدينة بريف أصبحت خالية من مسلحي النظام السابق، مشيرًا إلى وقوع معارك في منطقة القرداحة، معقل عائلة الأسد الذين حكموا سوريا لأكثر من 50 عامًا.

وأوضح أن وزارة الدفاع السورية والأمن العام قد دفعتا بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، لافتًا إلى أن هناك صعوبة في الاتصال بمحافظة اللاذقية.
 

قوات الأمن السورية مسلحين في جبلة مدينة جبلة