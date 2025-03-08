رئيس كوريا الجنوبية يشكر المحكمة وأنصاره عقب إطلاق سراحه

عبر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، عن شكره للمحكمة ولأنصاره، عقب الإفراج عنه اليوم بعد فترة احتجاز استمرت لمدة 52 يوما على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد في ديسمبر الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية اليوم السبت، أن الرئيس يون شكر المحكمة لشجاعتها في تصحيح ما وصفه بـ"المخالفات القانونية" من خلال قرار إلغاء احتجازه؛ كما تقدم بالشكر إلى المواطنين لما أظهروه من دعم له على الرغم من برودة الأحوال الجوية وإلى قيادة حزب "سلطة الشعب" الحاكم.

وأضاف يون أنه يصلى من أجل إطلاق سراح المسئولين الأخرين المحتجزين لدورهم في محاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد، مشددا على أن فرض الأحكام العرفية كان ضمن صلاحياته الدستورية.

كانت محكمة منطقة سول المركزية قضت أمس الجمعة بإطلاق سراح الرئيس يون - الذي اعتقل في 15 من يناير الماضي ووجهت له لائحة اتهام أثناء احتجازه - مؤيدة طلبه بإلغاء احتجازه بسبب قرار فرض الأحكام العرفية في البلاد.

يذكر أنه منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي، شهدت كوريا الجنوبية حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن يون حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) لها.

وصوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية في 14 ديسمبر الماضي لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.

