المركزي لبحوث الحشائش ينظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للمبيدات بالقليوبية

يواصل المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية أنشطته التدريبية في محافظات الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبرعاية الدكتورة عزة السيد خفاجي مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش.

حيث ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش في مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية في الفترة من 9-11 مارس برنامجًا تدريبيًا بعنوان الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش.

وأشارت الدكتورة عزة خفاجي مدير المعمل، إلى أن الدورة ستركز على معاملات مكافحة الحشائش قبل الحصاد خاصة أن هناك بعض المحاصيل قد دخلت في طور النضج الكامل ولا بد من التنبيه على المزارعين بضرورة التخلص من الحشائش المتبقية من عمليات المكافحة السابقة وذلك بنقاوتها يدويا.

وأضافت خفاجي أن المعمل سيستمر في تقديم خدماته إلى المزارعين حتى الوصول إلى فترة حصاد المحصول، وذلك بالتوجيهات والتوصيات الخاصة بذلك.

كما أوضح الدكتور عادل فكار، وكيل المعمل للإرشاد والتدريب، أن هذه الدورة تأتي في فترة مهمة من عمر المحاصيل التي أوشكت على النضج ويقوم المعمل بتوجيه المزارعين والمهندسين بأهمية حماية المحاصيل الزراعية في الموسم القادم من الإصابة بالحشائش وعمل الخطوات الوقائية بالتخلص من الحشائش قبل نضجها.

وبين فكار أن الدورة ستوضح أنواع الحشائش المنتشرة في الزراعات المصرية وكذلك طرق استخدام مبيدات الحشائش وأنواع آلات الرش وكيفية استخدامها، بالإضافة إلى طرق مكافحة الحشائش في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر والجسور والمصارف، والدورة تستهدف مهندسي الإرشاد والمكافحة والمزارعين.