تشكيل لجنة لمراجعة الأحكام القضائية للعاملين بتعليم مطروح

صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، أنه نظرا لما تم رصده بوجود حالة من الإبطاء في تنفيذ الأحكام القضائية لمستحقيها من العاملين بإدارة مطروح، فقد أصدرت أمرا إداريا بتشكيل لجنة من المديرية مكونة من المراجعة الداخلية والحوكمة والأمن والشئون القانونية والموازنة والاتصال السياسي والتسويات.

وأوضحت وكيل الوزارة أن اللجنة تختص بمراجعة الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الجهود بإدارة مطروح التعليمية، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة؛ وذلك لضمان استكمال الإجراءات اللازمة للصرف وفق القواعد المنظمة للعمل.

وأضافت أنه يتوجب على العاملين بإدارة مطروح والمدارس التابعة لها الذين صدرت لها أحكاما قضائية بأحقية صرف الجهود عام 2020 فقط التوجه فورا لديوان الإدارة وسط مدينة مرسى مطروح، وبحوزتهم 2 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ووجهي صور البطاقة في صفحة واحدة؛ وذلك لتقديمها إلى اللجنة التي بدأت عملها الثلاثاء الماضي وذلك للمراجعة تمهيدا للصرف وفق القواعد والتعليمات.

وأكدت أنه انطلاقا من الأسبوع المقبل سيتم الإعلان والتنويه عن موعد حضور الذين لديهم أحكام قضائية خاصة بقضايا الجهود صدرت عام 2021، مشيرا إلى أنه تباعا ستتم مراجعة الأحكام القضائية التي صدرت للعاملين بالإدارة والمدارس التابعة حتي تاريخه للعاملين بإدارة مطروح تحت إشراف اللجنة المختصة لضمان سلامة الإجراءات وسرعة الصرف.