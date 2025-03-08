إنجازات المعمل المركزي للزراعة العضوية خلال فبراير

استعرض مركز البحوث الزراعية تقريرًا عن إنجازات المعمل المركزي للزراعة العضوية، حيث شهد المعمل المركزي للزراعة العضوية خلال شهر فبراير 2025 سلسلة من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى دعم وتطوير الزراعة العضوية في مصر، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

إطلاق تجارب ميدانية لتقييم المدخلات العضوية

بدأ المعمل سلسلة من التجارب الميدانية لتقييم فاعلية المدخلات العضوية، بما في ذلك الأسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية، من أجل تحسين خصوبة التربة، وزيادة الإنتاجية، ومكافحة الآفات والأمراض بطرق طبيعية وآمنة، تهدف هذه التجارب إلى توفير حلول مستدامة للمزارعين، مع تسجيل هذه المدخلات لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020.

دورات تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين في الزراعة العضوية

في إطار استراتيجية دعم الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، أطلق المعمل أولى الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل المهندسين والعاملين في مجال مدخلات الزراعة العضوية، تهدف هذه الدورات إلى تسهيل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية، وضمان جودة المنتجات، مما يفتح فرصًا واسعة في الأسواق المحلية والدولية، ويعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي.

تدشين الاحتفال السنوي بيوم الزراعة العضوية المصري

شهد الشهر الجاري تدشين الاحتفال الأول بيوم الزراعة العضوية المصري، والذي سيتم الاحتفال به سنويًا في 23 فبراير، ليكون منصة لدعم وتشجيع الممارسات العضوية وتعزيز الوعي بأهميتها.

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في فحص متبقيات المبيدات والملوثات

ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الزراعة العضوية المصري، وقع المعمل المركزي للزراعة العضوية مذكرة تفاهم مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، بهدف تعزيز التعاون في فحص متبقيات المبيدات والملوثات في المدخلات العضوية، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية وتأهيلية في مجالات اختصاص الطرفين.

جلسة مائدة مستديرة بالتعاون مع منظمة اليونيدو

عقد المعمل جلسة مائدة مستديرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، في إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، حيث تم استعراض إجراءات ومتطلبات تسجيل الأسمدة الحيوية والعضوية لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020.

مشاركة إعلامية لتعزيز الوعي بالزراعة العضوية

في لقاء تلفزيوني ببرنامج "القاهرة هذا المساء"، تحدث الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، عن أهمية الزراعة العضوية وفوائدها البيئية والصحية، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض التحديات التي تواجه القطاع، وجهود المعمل في توفير البدائل الحيوية الآمنة، إضافة إلى دور الإدارة العامة للزراعة العضوية في تسجيل المدخلات المختلفة، لضمان توفير منتج عضوي عالي الجودة وقادر على المنافسة عالميًا.

وتعكس هذه الأنشطة التزام المعمل المركزي للزراعة العضوية بتطوير القطاع الزراعي، من خلال دعم الحلول العضوية المستدامة، وتأهيل الكوادر المتخصصة، وتعزيز التعاون المحلي والدولي، بما يحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر.