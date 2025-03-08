جامعة النيل تحيي أدوار المرأة المصرية في يومها العالمي

وجه الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، التحية والتقدير للمرأة المصرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، مشيدًا بدورها الرائد في مختلف المجالات، خاصة في العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي.

وأكد رئيس جامعة النيل، أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها وإسهاماتها الفاعلة في دعم مسيرة التنمية والتقدم، وساهمت في تطوير المعرفة وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية، كما ثمن رئيس الجامعة جهود المرأة في بناء الأجيال القادمة والمساهمة في نهضة المجتمع على جميع المستويات.

وأضاف قائلًا: "جامعة النيل تفخر بضمها نخبة متميزة من العالمات عضوات هيئة التدريس والباحثات في مختلف التخصصات، واللاتي حصلن على مراكز دولية مشرفة، وأسهمن في تحقيق إنجازات علمية غير مسبوقة، ما يعكس إصرار المرأة المصرية على التفوق والريادة في المجالات الأكاديمية والتكنولوجية"، مشيرا إلى التزام الجامعة الدائم بتحقيق المساواة في الفرص في تعيين أعضاء هيئة التدريس، وذلك تأكيداً على أهمية تعزيز دور المرأة في المجالات الأكاديمية والبحثية.

كما وجه الدكتور وائل عقل، تحية تقدير لطالبات الجامعة في جميع السنوات الدراسية، وللخريجات اللاتي ساهمن بأدوار بحثية متميزة، وعززن من حضور مصر العلمي على المستوى الدولي، متمنيًا لهن مزيدًا من التفوق والإبداع، مشيرا أن جامعة النيل ستظل دائمًا داعمةً لتمكين المرأة وتعزيز دورها في الابتكار والبحث العلمي، إيمانًا منها بأن المرأة عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وفي ذات السياق وجه الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكونه أكبر داعم للمرأة المصرية في مسيرتها العلمية والأكاديمية والبحثية، فقد أولى فخامته اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة، وحرص على توفير البيئة الداعمة لمشاركتها الفعالة في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، وهذا الدعم المستمر يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بدور المرأة في بناء المستقبل، ويعزز مكانة مصر على الخريطة العلمية العالمية من خلال استثمار قدرات جميع أبنائها دون تمييز.