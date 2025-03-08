فحص 309 نموذج تقييم أثر بيئي لإنشاء مشروعات جديدة بالشرقية

قامت لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية خلال شهر فبراير الماضي بفحص 309 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة عليها كلها بعد التأكد من توافر الاشتراطات البيئية والصحية ، بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإعداد السجل البيئي إلى 5 منشآت وإجراء القياسات البيئية إلى 5 منشآت و2 مستشفى - 3 مطاعم فضلاً عن فحص 46 شكوى بيئية للمواطنين.

ووجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية ومحطات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، أشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إلى قيام لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة إلى 5 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (كفر صقر - منيا القمح - الإبراهيمية - الحسينية - مشتول السوق) وتمت الموافقة عليها وإعطاء التصاريح الابتدائية لهم، حيث تم استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية والبروتوكول الموقع بين (وزارة الاتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة) .

كما قامت لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على 4 محطات تموين سيارات وأسفر التفتيش عن تحرير محضر جنحة لمحطة تموين سيارات.

كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بالتفتيش على 8 ورش تصليح سيارات - إكسسوارات سيارات - تصنيع.