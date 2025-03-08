الزراعة تواصل تقديم التقاوي مجانًا للحقول الإرشادية

تتعاون الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى إحداث التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة وبالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي تم تنفيذ 36 حقلا إرشاديا بمساحة 36 فدانا وتم تقديم التقاوي مجاناً للمزارعين كخدمة إرشادية، كما تم تنفيذ 3 ندوات إرشادية، و9 أيام حقل.

ومن الجدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بلغت 101429 فدانا، وفي إطار فاعليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية فقد تم عمل 56 تجميعة إرشادية بمساحة حوالي 259 فدانا تم تسوية الأرض بالليزر مجاناً كخدمة إرشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية.

أما بالنسبة لمشروع تطوير الري الحقلي فقد تم تنفيذ عدد " 19 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي .

وبالنسبة لمحصول بنجر السكر فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، اما بالنسبة لمحصول الطماطم فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، اما بالنسبة لمحصول الفاصوليا فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل , وتم تنفيذ يوم ندوة ارشادية عن الامراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

أما بالنسبة للكثيف المحصولي فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، وتم تنفيذ 2 ندوة إرشادية عن مكافحة الحشائش.

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