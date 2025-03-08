القومي لذوي الإعاقة يحتفل باليوم العالمي للمرأة

وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية لأدوار المرأة ذات الإعاقة، وذلك بمناسبة احتفال العالم ومصر باليوم العالمي للمرأة، الذي يعد مناسبة عالمية للاحتفاء بإنجازات المرأة في جميع المجالات، والتأكيد على دورها المحوري في بناء المجتمعات وصنع المستقبل.

وفي هذه المناسبة، تتقدم الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التحية والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، على جهودها المستمرة ودعمها الكبير للمرأة المصرية، وبخاصة المرأة ذات الإعاقة، فقد كان لدورها البارز ومساندتها الدائمة أثرٌ كبيرٌ في تمكين النساء ذوات الإعاقة، وتعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات.

وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بجهود المرأة المصرية عامة، والمرأة ذات الإعاقة خاصة، التي أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، فقد حققت المرأة المصرية ذات الإعاقة مراكز عالمية مشرفة في عدد من المجالات خاصة في الفنون والألعاب الرياضية، مما يعكس إرادتها القوية وتصميمها على النجاح.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس: كل عام والمرأة المصرية رمزٌ للقوة والعطاء، وإننا في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفتخر بالنجاحات التي تحققها المرأة ذات الإعاقة يومًا بعد يوم، ونثمن جهودها في كل المجالات، كما نوجه تحية تقدير وإجلال للأم المصرية التي ترعى أبناءً من ذوي الإعاقة، وتبذل جهودًا عظيمة لضمان تمكينهم وتعزيز دمجهم في المجتمع، فهي نموذج للعطاء والصبر، وتستحق كل الدعم والمساندة.