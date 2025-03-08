بسبب النفقة.. سائق يشعل النار في سيارته لتوريط زوجته وأشقائها بالعياط

أضرم سائق النيران بسيارته وحاول توجيه الاتهام كيدي لأشقاء زوجته بإحراق الميكروباص، وذلك على بسبب خلافات أسرية بسبب قضايا النفقة بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق يفيد باشتعال النيران في سيارة ميكروباص يعمل عليها، واتهم أشقاء زوجته بإضرام النيران فيها بسبب خلافات بينه وبين شقيقتهم لرفعها قضايا نفقة ضده.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات وسماع أقوال الشهود، تبين كذب رواية المبلغ، خاصة بعد أن أكد نجله أنه شاهد والده يخرج من المنزل ومعه جركن بنزين، ثم عاد بعد اندلاع الحريق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف توريط زوجته وأشقائها لإجبارها على التنازل عن قضايا النفقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.