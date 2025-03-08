موقف عمر مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على نوتنغهام فورست مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء يحتضنه ملعب سيتي جراوند.

تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية للمباراة

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع :روبن دياز، جفارديول خوسانوف

خط الوسط: نونيس، نيكو، سافينيو برناردو سيلفا، فودين

خط الهجوم: ديوكو، هالاند

البدلاء: أورتيجا، مورينو، عمر مرموش، كوفاسيتش، جريليش، دي بروين جوندوغان، رييس، أوريلي، لويس.

يطمح مانشستر سيتي لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة فى الترتيب بينما يسعى نوتنجهام فورست لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.