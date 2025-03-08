ضبط 208 آلاف و728 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر بالشرقية

شَنت إدارة تموين بلبيس، اليوم السبت، حملة تموينية برئاسة أحمد مرسي مدير الإدارة وحمادة صالح كبير مفتشي الرقابة التموينية بالإدارة للمرور على الأسواق والمحال التجارية والمخازن، وأسفر المرور والتفتيش عن تحرير المحضر رقم 4831 جنح بلبيس لضبط مخزن مستلزمات مطاعم يُدار بدون ترخيص وتم ضبط 208 آلاف و728 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها.

وباستكمال أعمال الحملة، تم ضبط طن و250 كيلو مادة خام مستخدمة لتصنيع نعل الأحذية الرياضية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير داخل مخزن يُدار بدون ترخيص ، وتم تحرير محضر برقم 4532 جنح بلبيس.

وكلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.