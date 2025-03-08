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السبت 08 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قرار عاجل من محافظ الدقهلية لانتشال المطعم العائم بعد غرق طابق كامل في مياه النيل

المطعم العائم بمدينة
المطعم العائم بمدينة المنصورة
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قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب جنوح مركب عائم مكون من 5 طوابق بمياه نهر النيل أمام فيلا غيث بمدينة المنصورة مما تسبب فى غرق الطابق الأول بالكامل، والاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتعويم المركب وسد جميع الفتحات أسفل خط المياه وكسح المياه الداخلية .   

وكلف المحافظ واللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية فرق العمل من (الحماية المدنية - المسطحات المائية، وقوات الإنقاذ النهري - حي غرب المنصورة - الري - حماية النيل) بالبدء في وضع تصور لتفريغ المياه من الدور الأول بالمركب و التواصل مع إدارة النقل النهرى لسرعة الانتقال لمطابقة المركب والوقوف على أسباب الحادث مع مراجعة كافة التراخيص الصادرة لها. 

 كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة ببلاغ تعرض المركب العائم "نايل ستار" المتوقفة أمام فيلا غيث بنهر النيل بالمنصورة لميل وغمر الدور الأول بمياه النيل نتيجة تسرب مياه بالدور الأرضى.

على الفور هرعت قوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري وكافة الأجهزة المعنية بقيادة اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية، واللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية الى موقع الحادث للتعامل معه والسيطرة عليه.

وبالفحص تبين أن المركب يحمل تصريح مؤقت من الهيئة العامة للنقل النهري ولا تحمل رخصة سياحية ويتم استخدام عدد من الطوابق بها كمطهم عائم بمياه نهر النيل.

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غرق دور كامل من مركب عائم بالنيل في المنصورة

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