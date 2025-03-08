ضبط المتهم بقتل مسن في مشاجرة على فرشة العصائر الرمضانية بالإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة أبو صوير في ضبط المتهم بقتل رجل مسن خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على أولوية الوقوف لبيع العرقسوس والتمر الهندي أمام أحد المحال بقرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، قد وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف العميد مصطفى عرفة، رئيس مباحث المديرية، لتعقب المتهم ومنعه من الفرار خارج المحافظة.

وفي حملة أمنية مكبرة بقيادة العميد أحمد شوقي، رئيس مباحث فرع مركز شرطة أبو صوير، تم ضبط المتهم “عمر أحمد فهيم”، 48 عامًا، بعد ساعات من ارتكاب الجريمة، حيث تبين أنه طعن المجني عليه بسلاح أبيض في منطقة القلب، مما أدى إلى وفاته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بمصرع مسن إثر اعتداء بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع بائع آخر، بعد منعه من الوقوف لبيع العصائر الرمضانية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.