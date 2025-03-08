القوات الروسية تسترد 3 قرى من أوكرانيا في منطقة كورسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها استعادت قرى فيكتوروفكا ونيكولايفكا وستارايا سوروتشينا في منطقة كورسك في غرب روسيا من القوات الأوكرانية.

ولم يتسن لرويترز التأكد على نحو مستقل من صحة التقرير الذي ورد من ساحة المعركة.

ويقاتل الجيش الروسي لطرد القوات الأوكرانية من كورسك منذ أغسطس آب الماضي، عندما نفذت توغلا مباغتا عبر الحدود واستولت على مساحة من الأراضي الروسية.

وأظهرت خرائط مفتوحة المصدر هذا الأسبوع أن مواقع أوكرانيا تدهورت على نحو حاد في كورسك، حيث أصبحت قواتها محاصرة تقريبا من قبل القوات الروسية.

وكتب تو ماجورز، وهو مدون حرب مؤيد لروسيا، على تيليجرام اليوم السبت أن القوات الروسية بدأت هجوما على سودجا، وهي بلدة كبيرة تبعد حوالي 9.5 كيلومتر عن الحدود، وأن الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية في كورسك "يقترب من الحرج".