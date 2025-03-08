محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي في أبو النمرس

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أبو النمرس للتأكد من انتظام تواجد لجان التصالح خلال شهر رمضان المبارك لسرعة بحث الطلبات المقدمة من المواطنين.

والتقى محافظ الجيزة خلال جولته بأعضاء لجان البت في طلبات التصالح بمركز أبو النمرس للوقوف على نسب الإنجاز بملفات التصالح المقدمة من المواطنين على مخالفات البناء للتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تواجههم لسرعة إنهائها وتسليم المواطنين نماذج التصالح النهائية.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع خطة زمنية لسرعة الانتهاء من أكبر عدد من طلبات التصالح بشكل يومي بما يساهم في الدفع بوتيرة الأعمال وتقديم الدعم اللازم للتيسير على المواطنين موجها بالتنظيم الجيد والمنظم لملفات التصالح المقدمة من المواطنين والحفاظ عليها.

كما حرص محافظ الجيزة على إجراء محاكاة واقعية للتأكد من عمل جهاز المعاملات اليومية والدورة المستندية للتيسير على المواطنين وسرعة إنهاء الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ موظفي المركز التكنولوجي بالتعامل الجيد مع المواطنين والتخفيف عليهم قائلا: "لازم ننجز للمواطن معاملاته من غير أي تعقيدات".

كما شملت جوله محافظ الجيزة تفقد عددا من القطاعات داخل مدينة أبو النمرس حيث التقى بالمواطنين خلال جولته واستمع إلى شكواهم لتضررهم من وجود طفوحات الصرف الصحي وتهالك شبكات بعض الشبكات الموجودة بمدينة أبو النمرس.

وعلة الفور قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتواصل تليفونيا مع المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي مما سيساهم في تخفيف معاناة المواطنين التي استمرت علي مدار عدة سنوات.

كما شهدت جولة محافظ الجيزة معاينة موقع اصلاح خط طرد الصرف الصحي قطر 1000 مم، موجها رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الإصلاح واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الاستدامة وعدم تجدد الكسر.

ورافق محافظ الجيزة خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.