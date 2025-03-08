سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح داخل المركز التكنولوجي بالواسطى

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.

واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز.

كما تم عقد اجتماع بحضور رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة ومدير الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي ومهندسي لجان البت، تم خلاله مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح المقدمة بالمركز، الإجراءات التي تم اتخاذها حيال موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية وشهادات البيانات.

وخلال الاجتماع أشار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتسهيل إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا للقانون، وضرورة استكمال كافة الملفات بشكل دقيق، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأاداء في هذا الملف.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، المهندسة مها أبو بكر اللجنة التنسيقية بديوان عام المحافظة ونواب رئيس المدينة شريف يسن، أشرف المليجي، بجانب مسؤولو المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.