الجيزة تضبط 13 طن مصنعات ومقطعات لحوم فاسدة

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم لما تشهده الأسواق من إقبال المواطنين على مدار اليوم.

تصريحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه على جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين على مدار أسبوعين التي أسفرت عن ضبط 13 طن مصنعات ومقطعات لحوم ومقطعات وهياكل ومفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح التقرير الذي أطلع عليه محافظ الجيزة، أن الضبطيات ضمت 3 أطنان و100 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحياء إمبابة وبولاق الدكرور.

وضبط 4 أطنان مصنعات لحوم فاسدة وهياكل ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية.

كما تم ضبط 5 أطنان مقطعات ومصنعات لحوم فاسدة وهياكل ومقطعات دواجن ومفروم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحياء العجوزة والدقي والهرم والطالبية وبولاق الدكرور والوراق والبدرشين .

كما تمكنت الحملات التفتيشية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن من ضبط طن و200 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 58 محضر حيال المخالفين تنفيذا لدور المديرية فى خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة .