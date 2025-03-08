أعلن الجيش الأوكراني استخدام طائرات ميراج 2000 الفرنسية لصد الضربات الروسية لأول مرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "الجيش الأوكراني يعلن استخدامه طائرات ميراج 2000 الفرنسية للمرة الأولى لصد الضربات الروسية"، إذ يأتي اعتماد أوكرانيا على الأسلحة الفرنسية في أعقاب إحجام الولايات المتحدة عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

ووصلت طائرات ميراج 2000 الفرنسية المعدلة إلى كييف في خطوة جديدة نحو تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا ولهدف يتجاوز قتال روسيا على الجبهة إلى ضرب عمق روسيا، حيث إنها محملة بأحدث الأسلحة مثل صواريخ سكالب إيه جي التي يصل مداها إلى أكثر من 500 متر.

وفقا لمحللين، يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو دعم وفير لكييف في مواجهة روسيا، حيث قال إن أوروبا تعيش لحظة حاسمة وصعبة وأنها اختارت في النهاية دعم أوكرانيا، مؤكدا على تسريع حزم المساعدات المخصصة لكييف وزيادتها.

ودعا ماكرون إلى ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب التهديد الوجودي الذي تشكله روسيا على أوروبا.

وأكد خبراء عسكريون أوكرانيون أن تسليم هذه الطائرات يتماشى مع الاستراتيجية العامة لفرنسا، التي تسعى إلى تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية بعيدًا عن المواجهة المباشرة على خطوط المواجهة، حيث تركز الطائرات الفرنسية على استهداف البنية التحتية العسكرية الروسية لتخفيف الضغط على الأوكرانيين.