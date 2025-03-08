غرق دور كامل من مركب عائم بالنيل في المنصورة.. شاهد

تسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، في غرق طابق كامل من مطعم عائم مكون من 5 طوابق، دون وقوع خسائر في الأرواح، وانتقلت كل الجهات المعنية من قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والمسطحات المائية وحماية النيل وحي غرب المنصورة للتعامل لمنع غرق المركب وانتشالها.

كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة ببلاغ تعرض المركب العائم "نايل ستار" المتوقفة أمام فيلا غيث بنهر النيل بالمنصورة لميل وغمر الدور الأول بمياه النيل نتيجة تسرب مياه بالدور الأرضي.

على الفور هرعت قوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري وكافة الأجهزة المعنية بقيادة اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية، واللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إلى موقع الحادث للتعامل معه والسيطرة عليه.

وبالفحص تبين عدم وجود أي إصابات وخلو المركب من أي أرواح، وأن الحادث وقع نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل مما تسبب في امتلاء جنوب العائمة وغمرها بالمياه واختفاء الدور الأول أسفل مياه نهر النيل.

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