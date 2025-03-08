هل يصبح العوضي سببًا؟.. "وتقابل حبيب" يفرض تحديًا كبيرًا أمام ياسمين عبد العزيز

تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني بمسلسل "وتقابل حبيب"، وذلك بعد خوض المنافسات على مدار المواسم الرمضانية السابقة في كنف الفنان أحمد العوضي، بمشاركة فنية ثنائية، حققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور.

التحدي الأول

يعد الانفصال بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي على المستوى الفني والزيجة، يمثل تحدي اللقاء الأول بعد الانفصال لكل منهم، وبعيداً عن الآخر زواجاً وفناً.

والتحدي الثاني الذي يواجه الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأسرة عمل مسلسل وتقابل حبيب بشكل عام، هو عودتها للظهور الفني مع الفنان كريم فهمي، وبرغم النجاح الكبير الذي تحقق بينهما في مسلسل "ونحب تاني ليه" والذي لاقى قبولاً كبيراً مع الجمهور، وحقق نجاحاً استثنائياً بعد عرضه منذ سنوات قليلة، إلا أنه في بعض الأحيان تكرار نفس الثنائية يكون سلاح ذو حدين، لأنه ينافس العمل الأول بينهم، فهل يتكرر النجاح، أم يزهد الجمهور تكرار الثنائي الفني مرة أخرى.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، محمود عمرو ياسين، نيكول سابا، إيمان السيد، والإخراج محمد حمدي الخبيري.