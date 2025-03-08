سوريا: الأمن العام يصادر أكثر من 200 آلية مسروقة في ظل تزايد الفوضى الأمنية

أعلنت "إدارة الأمن العام" في سوريا عن مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من المناطق الساحلية، خاصة من مدينة جبلة والمناطق المحيطة بها، وسط تزايد الفوضى الأمنية والتوتر في المنطقة.

ووفقًا لما نقلته وكالة "سانا"، أكد مصدر في الإدارة أن هذه الآليات سُرقت من قبل "ضعاف النفوس واللصوص" مستغلين حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الأوضاع الأمنية المتدهورة وأفعال "فلول النظام البائد".

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية تمكنت من اعتقال عدد كبير من اللصوص المتورطين في هذه الجرائم، مؤكدًا أن الإجراءات اللازمة سيتم اتخاذها لإعادة الآليات إلى أصحابها أصولًا.