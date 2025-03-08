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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض فتاة بالموسكي

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات في سرقة فتاة بالإكراه وهتك عرضها بمنطقة الموسكي. 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ج.ا عاطل هتك عرض المجني عليها ولامس مناطق حساسة في جسدها بالإكراه بعد أن تعدى عليها بالضرب وسرق هاتفها المحمول.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أشهر سلاح أبيض في وجه فتاة وتعدى عليها بالضرب وهتك عرضها.

تلقى قسم الموسكي بلاغا من ربة منزل تتهم فيه شابا بهتك عرض نجلتها وبإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب جريمته لتعاطيه المخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

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