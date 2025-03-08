متأثرًا بسعره العالمي.. 1.85% ارتفاعًا في أسعار الذهب المحلي الأسبوع الماضي

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من الارتفاع في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى الارتفاع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، ليغلق تداولات الأسبوع بشكل إيجابي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند 4125 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4120 جنيها للجرام، وكان قد تراجع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 4120 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4130 جنيها للجرام.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 1.85% ليسجل أعلى مستوى عند 4140 جنيها للجرام ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 4120 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 4045 جنيها للجرام.

سيطر التذبذب والتداول العرضي بشكل عام على تداولات الذهب هذا الأسبوع ولكن كانت تميل التداولات إلى الارتفاع، وبالتالي ساعد هذا على استقرار السعر عند مستويات مرتفعة وسط ترقب من الأسواق لإمكانية استمرار الذهب في الصعود واختراق مستوى المقاومة عند 4130 جنيها للجرام للوصول إلى القمة السعرية الأخيرة عند 4175 جنيها للجرام.

الدعم الأساسي في حركة الذهب خلال الفترة الأخيرة هو حركة سعر أونصة الذهب العالمي، بينما ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل تدريجي خلال الأسبوع الماضي ساعد أيضاً على ارتفاع سعر الذهب ولكن بشكل محدود بسبب تحركات سعر الصرف المستقرة والتدريجية.

هذا وشهد أداء القطاع الخاص المصري الغير نفطي ارتفاع خلال شهر فبراير للشهر الثاني على التوالي حيث سجل في فبراير ارتفاع بمقدار 50.1 نقطة وفقاً لمؤشر مديري المشتريات بأقل من قراءة شهر يناير بقيمة 50.7 نقطة والذي كان أعلى مستوى منذ 50 شهرا.

جدير بالذكر أن قراءة المؤشر فوق المستوى 50 تدل على نمو القطاع الخاص بينما القراءة تحت المستوى 50 تشير إلى ركود في أداء القطاع.

توقعات أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى ضعف بيانات الوظائف الأمريكي بأقل من التوقعات واستمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار السياسات التجارية الأمريكية.

واستطاع الذهب المحلي أن يرتفع خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما ساعد على ارتفاع تسعير الذهب.

وأغلق سعر الذهب العالمي تداولات الأسبوع تحت المستوى 2930 دولارا للأونصة الذي يمثل مقاومة حالية للسعر، الأمر الذي يدل على ضعف الزخم الحالي ولكن بقاء السعر فوق المستوى 2900 دولار قد يدعم محاولة صعود أخرى خلال الأسبوع القادم وفي حال اختراق هذا المستوى يرتفع الذهب إلى منطقة المقاومة التالية عند 2950 – 2960 دولارا للأونصة.

السعر المحلي

بعد أن تراجع الذهب المحلي بالقرب من المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21 استطاع أن يرتد لأعلى من جديد ليسجل أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 4140 جنيها للجرام ويغلق تداولات الأسبوع عند 4120 جنيها للجرام.