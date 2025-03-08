كييف: مقتل 11 وإصابة 37 في هجوم روسي على أوكرانيا

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 11 شخصًا قتلوا وأصيب 30 من بينهم خمسة أطفال في هجوم روسي خلال ساعات الليل بصواريخ وطائرات مسيرة على مدينة دوبروفيليا بشرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة، أن ثلاثة مدنيين آخرين قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد.

وقالت، إن القوات الروسية هاجمت دوبروفيليا بصواريخ باليستية وصواريخ أخرى وطائرات مسيرة، مما ألحق أضرارا بثمانية بنايات متعددة الطوابق و30 سيارة.

وقالت الوزارة عبر تليجرام: "أثناء إطفاء الحريق، ضرب المحتلون مرة أخرى، مما ألحق أضرارا بشاحنة الإطفاء".

ونشرت الوزارة صورا لمبان مدمرة جزئيا اجتاحتها النيران وموظفي إنقاذ يزيلون الأنقاض من المباني.

دوبروفيليا التي كان يقطنها نحو 28 ألف شخص قبل الحرب تقع في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا على بعد 22 كيلومترا من خط المواجهة شمال مركز بوكروفسك الرئيسي، الذي تهاجمه القوات الروسية منذ أسابيع.

وقالت الوزارة أيضا إن ثلاثة على الأقل قتلوا وأصيب سبعة في هجوم منفصل بطائرة مسيرة على منطقة خاركيف الليلة الماضية.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا هاجمت أوكرانيا الليلة الماضية بصاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم وصاروخ كروز من طراز إسكندر-كيه بالإضافة إلى 145 طائرة مسيرة.

وأضاف، أن القوات الجوية أسقطت صاروخ كروز و79 طائرة مسيرة، وأن 54 طائرة مسيرة أخرى لم تصل إلى أهدافها على الأرجح بسبب إجراءات إلكترونية مضادة.