الإحصاء:16% نسبة تمثيل المرأة في الحكومة 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، عن وضع المرأة في مواقع صنع القرار عام (2023 /2024)، حيث حصلت المرأة على 4 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 16% من الوزراء في الحكومة.

ومثلت المرأة 20% من منصب نائبة للوزير في الحكومة الجديدة لعام 2024.

وأشار الجهاز إلى أن المرأة شاركت بنسبة 33.3% في منصب نائبة المحافظ وذلك في اخر تجديد للمحافظين عام 2024.

وأضاف الجهاز أن حصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة 2024 جاء على النحو التالي:

في مجال التمكين السياسي

قام المجلس بعمل حملة " مصر بتناديكي من جديد" رسالة صوتية موجهة من رئيسة المجلس لنساء مصر لتشجعيهن على المشاركة والأدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024.

وإعداد دليل تدريبي للتوجيه الوظيفي لرفع مهارات السيدات بالمستويات التنفيذية لتقلد المناصب العليا.

في مجال التمكين الاقتصادي

تم عقد 6 دورات لصاحبات المشروعات الصغيرة استفادت منها 98 سيدة بالقرى الأكثر تصديرا للهجرة الغير شرعية بمحافظات المنيا والغربية والبحيرة والأقصر.

كما تم تنفيذ عدد من الندوات عن أهمية الشمول المالي والرقمي ومجموعات الإدخار والإقراض الرقمية بالتعاون مع البنك الكويتي الوطني واستهدفت 176 سيدة.

في مجال التمكين الاجتماعي

تعزيز الخدمات للمرأة ذات الإعاقة حيث ناقشت اللجنة وضع المرأة ذات الإعاقة فى قانون الأحوال الشخصية، والمفاهيم الخاطئة حول الإعاقة وكيفية تغيرها، وأشكال العنف التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة، والإطار الحقوقي للمرأة ذات الإعاقة.

وإعداد استمارة استبيان لرصد الواقع الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتسنى للجنة إعداد تقرير نهائي يوضح وضع المرأة ذات الإعاقة بقانون الأحوال الشخصية.

وأوضح الجهاز أن برنامج التوعية بالقضية السكانية) جلسات دوار (تم عمل 12.395 جلسة دوار(677,526 سيدة/ 149,607 رجل).

وفي مجال الحماية، تمت المشاركة بفاعليات الدورة التأسيسية الثانية عشر لأعضاء النيابة العامة الجدد، لاستعراض جهود المجلس في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، والتعرف على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مثل اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

وإقامة ورشتين عمل استهدفت 138 عضوة من أعضاء وعضوات النيابة العامة حول الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وقوانين الأسر.