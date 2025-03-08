موعد صرف زيادة التموين خلال شهر رمضان.. رسميًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد صرف الزيادة الجديدة على بطاقات التموين، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 2025.

حيث تستهدف هذه الزيادة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين المستفيدين من بطاقات التموين، ويستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة.

وجاءت تفاصيل الدعم الإضافي كالتالي:

الأسر المكونة من فرد واحد: زيادة 125 جنيها شهريا.

الأسر المكونة من فردين فأكثر: زيادة 250 جنيها شهريا.



أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025

أعلنت الوزارة أيضًا عن قائمة الأسعار الجديدة للسلع التموينية التي سيتم صرفها عبر بطاقات التموين خلال شهر مارس، والتي تشمل:

الزيت الخليط 800 مل: 30 جنيها.

السكر 1 كجم: 12.60 جنيه.

الدقيق المعبأ 1 كجم: 18 جنيها.

البسكويت يويوز سادة: 1.50 جنيه.

الخل 5% 900 مل: 6 جنيهات.

اللبن المجفف 125 جرام: 25.50 جنيها.

صابون الغسيل 125 جرام: 3 جنيهات.

صابون التواليت 125 جرام: 7.50 جنيهات.

مسحوق الغسيل الأوتوماتيك (800 جرام): 25 جنيها.

مسحوق الغسيل العادي (800 جرام): 16 جنيها.

الطحينة البيضاء 140 جرام: 3.75 جنيهات.

المربى 350 جرام: 16 جنيها.

الجبن الأبيض 125 جرام: 4.50 جنيهات.

الجبن تتراباك 500 جرام: 14 جنيها، و250 جرام: 7.50 جنيهات.

البسكويت يويوز ويفر: 2.75 جنيهات.

الشاي الناعم 40 جرام: 5 جنيهات.

البسكويت بوو: 3.75 جنيهات.

البسكويت تومورو: 3 جنيهات.

سائل غسيل الأواني 80 جرام: 3 جنيهات.

القهوة سريعة الذوبان 18 جرام: 4 جنيهات.

مرقة الدجاج: 6 جنيهات.

حلاوة طحينية سادة 40 جرام: 3 جنيهات.

التونة المفتتة 140 جرام: 18 جنيها.

الفول المعبأ 500 جرام: 9 جنيهات.

المسلى الصناعي 800 جرام: 36 جنيها.

العدس المجروش 500 جرام: 21 جنيها.

الصلصة 300 جرام: 8 جنيهات.

ملح الطعام 300 جرام: 1.25 جنيه.

وقالت وزارة التموين، إن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأقل دخل وتوفير احتياجاتها الأساسية بأسعار مدعمة، مشددة على استمرار صرف الدعم التمويني وفقا للجدول الزمني المحدد، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب.