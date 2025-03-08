محافظ الغربية يهنئ السيدات في اليوم العالمي للمرأة

وجّه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تحية تقدير واعتزاز للمرأة المصرية، وخاصة سيدات محافظة الغربية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وأكد أن المرأة في الغربية كانت ولا تزال نموذجًا يُحتذى به في الكفاح والعمل والنجاح، مشيدًا بدورها الفاعل في مختلف المجالات، سواء في العمل الحكومي أو القطاع الخاص أو المبادرات المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت تمكين المرأة في صدارة أولوياتها، وهو ما انعكس في تعزيز دورها في مراكز صنع القرار، حيث أصبحت المرأة ممثلة بقوة في مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى توليها مناصب قيادية في الوزارات والمحافظات.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تعد نموذجًا رائدًا في تمكين المرأة، حيث تضم العديد من القيادات النسائية الناجحة في مختلف القطاعات، وحققن نجاحات ملموسة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تحرص بشكل مستمر على تكريم السيدات المتميزات اللاتي قدمن نماذج مضيئة في العمل والإبداع، سواء في المجال الحكومي أو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وذلك من خلال فعاليات واحتفالات سنوية تُنظم لتسليط الضوء على نجاحاتهن.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية تنفذ العديد من الفعاليات والمبادرات الهادفة لدعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، من بينها برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، مثل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم دورات تدريبية لتنمية المهارات، بالإضافة إلى مبادرات التوعية الصحية والاجتماعية.

واختتم المحافظ تهنئته مؤكداً أن المرأة في الغربية أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل دعمها وتمكينها في مختلف المجالات، انطلاقًا من إيمان الدولة العميق بدورها المحوري في بناء الوطن.