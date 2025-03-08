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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

القمة الـ 130.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة الزمالك  في مباراة القمة الـ 130 بالدوري المصري الممتاز. 

وكان مارسيل كولر منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات 48 ساعة بعد الفوز على طلائع الجيش في ختام المرحلة الأولى من الدوري.
 ومن المنتظر أن يحسم مارسيل كولر موقف بعض اللاعبين من التواجد في قائمة الأهلي لمباراة القمة 130 بعد التعافي من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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