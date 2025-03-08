واتساب يحصل على أكبر ميزات وتحديث منذ سنوات يشمل الذكاء الاصطناعي Meta AI

قام واتساب WhatsApp بإطلاق ميزات حديثة لتطبيقات iOS وAndroid، من خلال الرموز السرية للمحادثات المقفلة إلى مرشحات الدردشة ونصوص الرسائل الصوتية، وهناك سمات الدردشة التي تجعل كل محادثة مختلفة إذا كنت تريد ذلك مع فقاعات الدردشة الملونة وخلفيات حديثة ، وبناءا على أحدث تقرير من WABetaInfo، هناك تحديث كبير من المتوقع أن يصدر قريبا يشمل الذكاء الاصطناعى Meta AI.

وفقا لتقرير WABetaInfo، تعمل Meta على واجهة أعيد تصميمها لتطبيقات WhatsApp للهاتف على Android وiOS والتي ستجعل التفاعل مع Meta AI أكثر سهولة، ويبدو إن هناك شريطا في مرحلة التطوير ينظم الأدوات للتفاعل مع المساعد الذكي.

لا تزال الميزة في خطة التطوير لذا فهي غير متاحة بعد، على الرغم من أن WABetaInfo نشر بعض لقطات الشاشة لما يتوقع أن تبدو عليه عند وصولها.

بناءا على هذه اللقطات، سيكون هناك زر Meta AI عائم ستتمكن من الضغط عليه مع الاستمرار للانتقال إلى شاشة مخصصة دون الاحتياج إلى فتح محادثة أولا.

سيمنحك الاختصار طريقة أسرع للتفاعل مع روبوت الدردشة Meta AI من خلال صوتك، ومن الواضح أنه سيستمع فقط عندما تكون الشاشة المخصصة مفتوحة لضمان عدم الاستماع في الخلفية.

كما أنه للشفافية، سيظهر مؤشر الخصوصية في شريط الحالة بجهازك عندما يستمع Meta AI ويتم التحكم في ذلك عبر نظام تشغيل هاتفك، لذلك لا يمكن لواتساب تغيير الطريقة التي يتصرف بها هذا المؤشر.

ستمكنك الميزة الحديثة من إيقاف استماع Meta AI في أي وقت عن طريق الضغط فوق زر الميكروفون أو الكتابة في حقل النص.