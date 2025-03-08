بيراميدز يخشى مفاجآت المقاولون في كأس مصر

يستضيف فريق بيراميدز نظيره المقاولون العرب في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز والتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر في حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

ويخشى الفريق السماوي مفاجآت ذئاب الجبل في كأس مصر خاص ان الفريق المنافس يقدم نتائج مميزة في دوري المحترفين واقترب من العودة للدوري الممتاز من جديد.

قائمة بيراميدز في مواجهة المقاولون

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - صامويل أومسا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي