الإحصاء: نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 49.6%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ،بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاء الإحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 8 مارس عام 1909 حيث قامت الآلاف من عاملات النسيج بالتظاهر في شوارع نيويورك، وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، وطالبت هذه المسيرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع وكانت حركة "الخبز والورد" قد شكلت بداية حركة نسوية داخل الولايات المتحدة تطالب بكافة الحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك الحق السياسي والمساواة في ظروف العمل.

ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار"الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"وبهذه المناسبة يصدر الجهاز في هذا اليوم بياناًً صحفياًً يستعرض فيه أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات.

وأوضح الجهاز انه وفقا لتقديرات السكان في1/1/2025 (بيانات أولية)، فانه بلغ عدد السكان المصريين بالداخل (107.3مليون نسمة) حيث مثلت الإناث منهم 52.2 مليون نسمة بنسبة 48.6%.

وبلغت نسبةالنوع 106% (أي أن هناك 106 ذكر لكل 100أنثى).

وفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى(2023/2024)

كما بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي49.6% مقابل 50.4% للذكور.

وأضاف الجهاز أنه وفقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام (2023/2024)، تباينت نسب القيد الإجمالى للإناث (وهى نسبة الإناث المقيدات إلى الإناث في نفس فئة العمر) في مختلف المراحل التعليمية كالتالي:

23.6% مرحلة التعليم قبل الابتدائي.

104.5% المرحلة الابتدائية (تشمل إجمالي المقيدين بالمرحلة الابتدائية وكذا الراسبين والمنتسبين بالمنازل).

106.1% المرحلة الإعدادية.

41.6%الثانوي العام، الثانوي الفني (16.7% تجارى ،11.7% صناعي، .......الخ).



بينما بلغ معدل التسرب في عامي (2021/2022 - 2022/2023) فى المرحلة الابتدائية 0,2% للإناث مقابل 0,3% للذكور للعام الدراسي، بينما بلغت 0.7% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل0.6% للذكور فى نفس العام.



