كلب ضال يعقر 16 مواطنًا بينهم 11 طفلاً في البحيرة

عقر كلب ضال 16 شخصًا من أهالي قرية النقراش بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بينهم 11 طفلًا، ونتج عن ذلك إصابتهم بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقلهم لمستشفى حميات دمنهور للعلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة إيتاي البارود بلاغًا من المستشفى العام بإيتاى البارود بوصول كل من "إبراهيم أحمد محمود، 52 عامًا، ولارين حسام حسن، 3 سنوات، وفهد محمد عطية، 11 عامًا، محمد عبد العزيز محمد، 40 عامًا، محمد عوض شعبان، 4 سنوات، سعيد محمد سعيد، 9 سنوات، هندى مسعود رمضان، 48 عامًا، أحمد رامي، 5 سنوات، منة محمود عبد الفتاح، 17 عامًا، فرح محمد رمضان، 7 عامًا، زياد محمد عطية، 9 سنوات، هادي أحمد السيد، 10 عامًا، ريتال محمود عبد الرسول، 7 سنوات، حنان محمد فهمى، 42 عامًا، ادعاء عقر جماعي "عضة كلب ضال"، وجميعهم يقيمون قرية النقراش بإيتاي البارود.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسؤال المصابين قرروا قيام كلب ضال بعقرهم، وتم تحويل المصابين مستشفى حميات دمنهور للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار الإدارة البيطرية والوحدة المحلية لاتخاذ شؤونهما.

وأصدرت الإدارة الصحية بإيتاي البارود، تنبيها على جميع الحالات المصابة بعقر كلب بالتأكد من عدم وجود عضات أو خدوش غير ظاهره لم يتم التعامل معها وتطهيرها بالمستشفى، لافتة إلى أنه في حالة وجود عضات أو خدوش لم تكن ظاهرة يجب العودة إلى مستشفى لتطهيرها والتعامل معها، كما نبهت بتغيير الملابس وغسلها بالمطهرات اللازمة.