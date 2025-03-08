تواصل أجهزة المحافظة المختلفة جهودها لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجاً برعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وذلك من أجل إضفاء البسمة على وجوه البسطاء وتوفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية لهم، ولا سيما خلال هذه الأيام تزامنا مع شهر رمضان المعظم.

توزيع 8910 وجبة و15 ألف كرتونة غذائية و5 آلاف طن لحوم بأسوان

وشهد الأسبوع الأول من الشهر الكريم توزيع 8910 وجبة إفطار على الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وبالتوازي مع ذلك جار توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية، و5 آلاف طن من اللحوم، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة محمد يوسف، والجمعيات الأهلية وأهل الخير وذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لكافة الجهود التي تعكس روح التلاحم والمشاركة المجتمعية الإيجابية والجادة والتي تتواكب مع المساعدات المختلفة التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأهل الخير.

تكليف الجهات المعنية بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى لتصل لأكبر عدد ممكن

وأوضح محافظ أسوان، أن ذلك يتوازى أيضا مع ما يتم تقديمه من خدمات إنسانية جليلة للمؤسسات الحكومية لتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الأكثر احتياجا حيث تم تكليف الجهات المعنية بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لتصل لأكبر عدد ممكن تأكيدا لمبدأ النزاهة والشفافية في التوزيع على المستحقين بالقرى والمدن.

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