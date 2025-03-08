وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات إعلامية في طوكيو حول المتحف المصري الكبير

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع عدد من كبار ممثلي وسائل الإعلام اليابانية، من بينها وكالة الأنباء "كيودو"، وقناة وجريدة "أساهي"، وجريدة "اليابان بريس"، والمجلة السياحية "صوت السفر (Travel Voice)" وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية للعاصمة اليابانية طوكيو.

وقد جاء ذلك ضمن إطار مشاركته في افتتاح معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السادسة، إضافةً إلى تسليط الضوء على المنتجات السياحية المتنوعة للمقصد المصري، وركزت اللقاءات بشكل رئيسي على الحديث عن المتحف المصري الكبير، وموعد افتتاحه المنتظر، إلى جانب الكنوز الأثرية المعروضة فيه.

وأكد الوزير خلال اللقاءات أن المتحف المصري الكبير يُعد صرحاً ثقافيا وحضاريا فريدا يقدم تجربة استثنائية لزائريه من المصريين والسائحين على حد سواء، كما سيشكل وجهة سياحية قائمة بذاتها.

وأوضح أن المتحف هو الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، حيث سيضم قطعاً أثرية من مختلف الحقب التاريخية لمصر، ويعرض لأول مرة المجموعة الكاملة لكنوز الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى متحف مراكب الملك خوفو.

ودعا الوزير الشعوب، وخاصة الشعب الياباني، لزيارة مصر واستكشاف المتحف وتجربة ما تقدمه من تراث حضاري وسياحي فريد.

كما أشار إلى أن مصر حققت رقمًا قياسيًا في عام 2024، حيث بلغ عدد السائحين الوافدين 15.8 مليون سائح، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مما يعكس الثقة العالمية في استقرار وأمان المقصد المصري.