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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

جوجل يحتفي باليوم العالمي للمرأة 2025

تعبيرية
تعبيرية
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احتفى محرك البحث الشهير جوجل باليوم العالمي للمرأة 2025، وذلك من خلال تغيير واجهته الرئيسية.

ويحتفل باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس من كل عام، لتكريم إنجازات النساء في شتى المجالات وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهنها.
 وأعلنت البنوك عن فتح الحسابات البنكية مجانا للعملاء الجدد بداية من الأسبوع المقبل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025.

وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقها البنك المركزي المصري، إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في البلاد، وتوفير الخدمات المصرفية للنساء بصورة خاصة .

اليوم العالمي للمرأة
يعد اليوم العالمي للمرأة 2025 مناسبة هامة للتأكيد على حقوق النساء والفتيات، والاحتفال بإنجازاتهن، ودعوة المجتمع الدولي للعمل نحو تحقيق المساواة والتمكين في كل المجالات.

يعد ذلك الاحتفال منذ القرن العشرين وهو يأتي من ضمن الحركات العمالية التي طالبت بتحسين ظروف العمل والمساواة في الحقوق ، وفي عام 1977 اعترفت الأمم المتحدة رسميا بهذا اليوم مما اهتم به دول العالم كمناسبة مهمة تخص المرأة وعلي مر السنوات تم تحقيق تقدم رائع في مجال المساواة بين الرجل والمرأة علي حد سواء ، حيث تمكنت النساء من كسر الحواجز في السياسة والعلوم والأعمال والرياضة والتكنولوجيا وتولي المناصب القيادية وتفعيل دور المرأة في العمل السياسي والمجتمعي .

وفي السنوات الأخيرة، ازداد تمثيل النساء في المناصب القيادية وارتفاع الوعي والمساواة في الأجور .

كيفية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

دعم المشاريع المملوكة للمرأة والمساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال شراء منتجات وترويجها بهدف الكسب والإنتاج. 

نشر الوعي حول المساواة بين الرجل والمرأة من خلال المناقشات ووسائل التواصل الاجتماعي.

اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد احتفال بل هو تذكير بأن هناك مساواة بين الجنسين دائمة، وكأفراد ومجتمعات يجب أن نعمل معا لكسر حواجز التمييز حتى تتمتع المرأة بفرص الازدهار والتقدم.

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