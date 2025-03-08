حسام الشاعر: مشاركة مصر في بورصة برلين السياحية تحقق نتائج واعدة

أكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مشاركة مصر في بورصة السياحة الدولية ببرلين، التي اختتمت أعمالها مؤخرًا، كانت ناجحة وحققت نتائج إيجابية تعكس المكانة القوية للسياحة المصرية على الساحة العالمية.

وأوضح، أن هذه المشاركة جاءت متماشية مع أهمية بورصة برلين باعتبارها أكبر تجمع سياحي عالمي يرسم خريطة السياحة الدولية للعام المقبل.

وأشار الشاعر إلى أن المشاركة المصرية شهدت حضورًا مكثفًا للقطاع السياحي بشقيه الرسمي والخاص، حيث ترأس وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، الوفد المصري، إلى جانب مشاركة واسعة من كبار المستثمرين السياحيين ورؤساء الغرف السياحية.

كما شهد الجناح المصري لقاءات مكثفة بين مستثمري السياحة الدوليين ونظرائهم المصريين، تركزت حول مستقبل السياحة في مصر وفرص التعاون مع الكيانات السياحية العالمية.

وأضاف الشاعر، أن هناك اهتمامًا عالميًا متزايدًا بالتطورات التنموية التي تشهدها مصر، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وتطوير الطرق، والحوافز الاستثمارية المقدمة للقطاع السياحي.

كما لفت إلى أن كبار منظمي الرحلات حول العالم يتابعون عن كثب هذه التغيرات، مما يعزز فرص النمو والاستثمار في السوق السياحية المصرية.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الجناح المصري في بورصة برلين شهد إقبالًا كبيرًا، خاصة مع تخصيص ركن خاص للترويج للمتحف المصري الكبير، مما جذب اهتمامًا واسعًا من الزوار، وأكد أن العالم يترقب بشغف افتتاح المتحف، الذي يُعد مشروعًا استثنائيًا سيعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

وأشار أيضًا إلى الحضور القوي للساحل الشمالي في البورصة، حيث أبدى كبار منظمي الرحلات اهتمامًا متزايدًا بإضافته إلى خريطة السياحة الدولية، لما يتمتع به من مقومات سياحية واعدة.

كما أشار الشاعر إلى التواجد البارز لمنتج السياحة الثقافية، حيث أعلن وزير السياحة والآثار عن تقديم حوافز جديدة لتعزيز السياحة في الأقصر وأسوان خلال الموسم الصيفي، مع التركيز على تنشيط السياحة النيلية وتطوير هذا المنتج الفريد الذي يميز مصر عن باقي الوجهات السياحية العالمية.