تكثيف جهود الطب البيطري بالحملات التفتيشية بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المعظم، والتأكد من صلاحية وسلامة السلع الغذائية للاستهلاك الآدمى، والاطمئنان على عرضها لجمهور المواطنين بالجودة العالية .

تكثيف جهود الطب البيطرى بالحملات التفتيشية وضبط مخالفات متنوعة بأسوان

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ووفقاً لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وشدد محافظ أسوان على ضرورة مواصلة الحملات التفتيشية من أجل ضبط أى مخالفات أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ، وبمتابعة من الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى المرور وتكثيف الحملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم البلدية وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك داخل نطاق المراكز والمدن .

ولفت مدير عام الطب البيطرى إلى أن جهود الحملات ساهمت فى ضبط العديد من المخالفات المتنوعة والتى تمثلت فى عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والغش التجارى، مع تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة لإعدامها.

وأشار مدير الطب البيطرى إلى أن الحملات كانت بإشراف من الدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، وبمشاركة من المسئولين بمديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء.

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