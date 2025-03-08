ضبط 400 كيلو بلح أسواني مجهول المصدر بالقليوبية

شنت مديرية الصحة بالقليوبية، حملة على المحال التجارية والأسواق بطوخ، لضمان وصول غذاء آمن للمستهلك، ومنع تداول أي أغذية فاسدة أو مغشوشة.

وقال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان له اليوم، إنه جرى شن حملة للتفتيش على السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بإشراف الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، والدكتورة عزة صابري شاويش مدير الإدارة الصحية بطوخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 400 كيلو بلح أسواني "مجهول المصدر" وغير محتفظ بخواصه الطبيعية وغير مدون عليه أي بيانات، وجرى سحب عينات من الأغذية المتداولة بالأسواق وإرسالها إلى معامل بنها، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

جرى تحرير محضر بالواقعة لعدم استيفاء المنشأة للشروط الصحية المقررة، كما تحرير محضر للمسئول لعدم حمله شهادة صحية سارية.

وأوصت الحملة بإغلاق المحل لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم استيفاؤه للشروط الصحية المقررة.