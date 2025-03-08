تحديات الموسم الرمضاني.. العوضي يواجه تحديا ثلاثيا.. والجمهور ينتظر

تحمل مشاركة الفنان أحمد العوضي هذا العام في الموسم الرمضاني، العديد من المنافسات والتحديات خلاف السنوات الأخيرة، وذلك لأكثر من سبب خلاف السنوات الأخيرة.

التحدي الأول: مغامرة التكرار لنفس الشخصية

ويأتي التحدي الأول الذي يواجه الفنان أحمد العوضي، هو أن يقع فريسة التكرار، خاصةً وأن العوضي يقدم نفس الحالة الفنية الشعبية، خلال السنوات الأخيرة، ولكن ما اختلف هذا العام، هو كثرة تعليقات رواد السوشيال ميديا والمتابعين، عن تلك الظاهرة، وعن توقع الشخصية بشكل ساخر، وهو ما يمثل مغامرة فنية ربما تصيب الجمهور بالتشبع لنفس الأداء والحالة الفنية.

التحدي الثاني: هو منافسة الفنانة ياسمين عبد العزيز في نفس الموسم الدرامي

بعد أن جمعهما الفن والزواج، بثنائية فنية لاقت نجاحاً كبيراً وحققت أعمالهم رواجاً، يأتي هذا العام بشكل المواجهة الفنية، بعد الانفصال الفني وانفصال الزيجة بينهم، لينتظر الجمهور المقارنات الفنية بين العملين لكل منهم.

التحدي الثالث: تحدي البطل الشعبي مع الكثير من الأعمال لنفس النوعية

ينافس العوضي مجموعة من الأعمال التي تنتظر منافسة كبيرة حول دراما البطل الشعبي، وأبرزها مسلسل "العتاولة ٢" والذي يضم كوكبة من النجوم، إلى جانب حالة الربط الذهني مع الجمهور خلال نجاح الموسم الأول.

والفنان عمرو سعد والذي يقدم مسلسل "سيد الناس"، وذلك بعد نجاحه بشخصية البطل الشعبي على مدار السنوات الأخيرة، إلى جانب الفنان مصطفى شعبان والذي يقدم للمرة الأولى شخصية الشعبي بجلباب صعيدي، ومالها من سحر لدى الجمهور على مدار التاريخ الدرامي.

ويعتبر الفنان أحمد العوضي أحد أشرس المنافسين لأعمال الدراما الشعبية هذا العام، وذلك لأنه قدم البطل الشعبي خلال السنوات الأخيرة، وحقق نجاحات كبيرة مع الجمهور، استطاع من خلالها أن يفرض نفسه بشكل كبير في هذا اللون من الأعمال الفنية.

ويشارك العوضي بشخصية تعاني الأزمات وتحاول الانتقام، بشكل تصاعد وتصارع للأحداث بشكل، في أجواء من التحديات والسجن والخروج والانتقام، وهي العناصر التي تجذب الجمهور، ولكن تتشابه بشكل كبير مع ما قدم من قبل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل ضغط كبير على العوضي وصناع العمل، في محاولة البحث عن مخرج للتجديد في الشخصية التي يقدمها العوضي هذا العام.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، محمود البزاوي، حمزة العيلي، عصام السقا، أحمد عبد العزيز، والإخراج محمد عبد السلام.