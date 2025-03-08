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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدي على طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلة داخل حمام عمومى بالشرقية وضبط مرتكب الواقعة..
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلة داخل حمام عمومى بالشرقية.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية بقيام الأهالي بضبط (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر) حال محاولته التعدي على طفلة (سن 8) داخل حمام عمومي كائن بدائرة القسم.. و بالانتقال وبسؤال والدة الطفلة أيدت ما سبق.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.

بضبط أجهزة وزارة الداخلية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلة داخل حمام عمومى بالشرقية وضبط مرتكب الواقعة