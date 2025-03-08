منى السبكي.. سيدة قبطية بالبحيرة غزلت من الصوف فوانيس وعرايس احتفالا برمضان

تميزت منى السبكي، سيدة قبطية، بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، بمهاراتها الاستثنائية في صنع الحرف اليدوية، حيث استطاعت تحويل خيوط الصوف والألوان إلى قطع فنية تبهر العيون بجمالها.

برزت إبداعات منى، في صنع أروع الفوانيس الرمضانية وتجسيد شخصيات رمضانية معروفة مثل كبكار وحسونة وبوجي وعم شكشك، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، لكن لم تقتصر مهارتها على هذا الإبداع فقط، بل توسعت لتشمل تصميم فوانيس مستوحاة من شخصية النجم محمد صلاح، لاعب كرة القدم في نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

روت منى السبكي، الموظفة السابقة في التأمينات الاجتماعية، قصة بدايتها في عالم الحرف اليدوية بكل تفاصيلها، قائلة:" بدأت رحلتي في صناعة المشغولات اليدوية في الصف الثالث الثانوي التجاري، حيث علمتني إحدى زميلاتي بالمدرسة من مركز أبو حمص، كيفية التعامل مع الإبرة وصنع سلاسل من الخيوط"، مشيرة إلي أن بعد انتهاء العام الدراسي، عادت زميلتي إلى محل إقامتها، حيث واجهت منى صعوبات في متابعة تعليمي فن صناعة المشغولات اليدوية، حيث قررت الإعتماد علي نفسي وبدأت في صنع المشغولات الصغيرة في المنزل.

وتابعت السبكي، بدأت في إنتاج مشغولات يدوية بالمنزل، من مفارش وأشكال أخرى، كهواية أحبتها وتبنتها حتى بعد تقاعدي وبلوغي سن المعاش، موضحة استغلت الفراغ الكبير الذي جاء مع بلوغي سن المعاش بوظيفتي الحكومية، خاصة خلال فترة الحجر الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بدأت بالبحث علي اليوتيوب عن أحدث صيحات فن "الأميجرومي"، وتعلمت من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو والأعمال على منصة "اليوتيوب"، وبدأت في توثيق المكونات اللازمة لكل عمل وطريقة تنفيذها في أجندة خاصة بها، واقتناء المواد الضرورية للبدء في تنفيذها.

وأكدت منى السبكي، أن حياتها تحولًا جذريًا بعدما بدأت في إنتاج مشغولات يدوية بكل أنواعها، خاصة لألعاب الأطفال والشخصيات الرمضانية المحبوبة مثل بكار وحسونة وبوجي وطماطم وعم شكشك، قائلة:" صنعت أيضًا الفوانيس الرمضانية من الخيوط، وأهم أعمالي خلال شهر مضان الحالي، فانوس محمد صلاح، النجم المصري وقائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي".

وأشارت السبكي، إلي أن صناعة فانوس محمد صلاح استغرق منها يومًا كاملاً حتى أكملته، مؤكدة أن العمل في حياكة المشغولات اليدوية والهاند ميد أصبح يملأ أوقات فراغها بعد تقاعدها وزواج أبنائها.

ولفت مني السبكي، كنت في البداية أقوم بشراء الخيوط والمواد اللازمة لإنتاجي من مصاريف المنزل، ولكن اليوم أقوم بشراء المستلزمات من أرباح أعمالي.

في ختام حديثها، أعلنت السبكي، عن مشاركتهت في معارض متنوعة مثل معرض الكتاب في مكتبة دمنهور العامة ومعارض الجمعيات الخيرية بمدينة دمنهور.