روسيا تعلن استعادة 4 بلدات في مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استعادة 4 بلدات في مقاطعة كورسك.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا إنه أجرى "مكالمة بناءة" مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة لمناقشة اجتماع ثنائي قادم في المملكة العربية السعودية.

وقال سيبيا عبر حسابه بمنصة إكس "أوكرانيا تريد إنهاء الحرب، والقيادة الأمريكية ضرورية لتحقيق السلام الدائم وناقشنا سبل تعزيز تعاوننا الثنائي".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر، بأن روسيا مستعدة لمناقشة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، ولكن بشرط الاتفاق مسبقًا على المبادئ الأساسية لاتفاقية السلام المحتملة.

وجاء في تقرير بلومبرج أن روسيا مستعدة لمناقشة وقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا، شريطة تحقيق تقدم نحو التوصل إلى تسوية سلمية نهائية".

يشار إلى أن روسيا مستعدة أيضًا لمناقشة فكرة عملية حفظ السلام إذا تم الاتفاق بشكل واضح على مهامها وعدد القوات والتكوين المحدد للدول.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موسكو وكييف ملتزمتان بحل الصراع في أوكرانيا.